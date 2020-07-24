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В Киеве в собственной квартире заживо сгорела женщина. У пожарных кончилась вода

Александр Панько
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В Киеве в собственной квартире заживо сгорела женщина. У пожарных кончилась вода

Главное: В Деснянском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажки. В результате происшествия заживо сгорела женщина.

Детали: Сегодня, 24 июля, утром в Деснянском районе Киева вспыхнул сильный пожар, в котором погибла женщина. Об этом в Facebook сообщает Надежда Нестерова в Facebook.

Возгорание произошло на улице Закревского 77, там горела квартира, в которой жители хранили много вещей на балконе.

Прибывшие на место происшествия пожарные не смогли вовремя затушить пожар, поскольку у них закончилась вода. А другая машина не смогла подъехать, поскольку дорогу перегородил полицейский автомобиль.

В пожаре на Троещине погибла женщина, ее пытались спасти с балкона, но не успели, она сгорела заживо.

В тему: 25 ноября 2019 года мы писали, что в Киеве возле Центрального вокзала горела многоэтажка.

Напомним также, что 17 декабря 2015 года в Харькове на проспекте Тракторостроителей, 162-б в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар с дальнейшим распространением огня на балконы восьмого и девятого этажей.

Прибывшие на место пожара спасатели эвакуировали 27 человек. К сожалению, в результате ЧП один из жильцов погиб.

Тэги: Киев, пожар, общество, происшествие, квартира

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