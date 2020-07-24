Появилось видео «атаки» американского истребителя на иранский пассажирский самолет

Главное: Самолет ВВС США едва не врезался в пассажирский лайнер из Ирана. Появилось видео инцидента в небе над Сирией.

Детали: Над Сирией чуть не произошла авиакатастрофа. Тут истребитель ВВС США F-15 едва не врезался в пассажирский борт из Ирана Mahan Air.

Известно, что инцидент произошел в небе недалеко от нелегальной американской базы на сирийской территории.

Спас ситуацию пилот пассажирского самолета, который пошел на резкий маневр и ушел от столкновения. Однако несколько пассажиров получили травмы из-за жуткой качки борта.

Власти Ирана говорят, что лайнер приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился и благополучно вернулся в Тегеран.

Американцы же заявили: «Профессиональный перехват проводился в соответствии с международными стандартами. Пилот позже F-15 идентифицировал воздушное судно как пассажирский самолет, истребитель отдалился на безопасное расстояние».

Видео из салона самолета:

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