На Одесщине мужчина открыл стрельбу по копам из собственного дома

Главное: Под Одессой в одном из сел мужчина из собственного дома открыл стрельбу по полицейским. Его разоружили и доставили в отдел.

Детали: В одном из сел Арцизского района Одесской области полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из своего дома. За пальбу ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сигнал о том, что из дома 60-летнего мужчины слышны выстрелы, поступил 23 июля от председателя села. Для проверки обстановки на место происшествия прибыли сотрудники территориального отдела полиции. Увидев правоохранителей, стрелок через окно продемонстрировал им пистолет и заверил, что выстрелит, если те приблизятся. На требование полицейских прекратить противоправные действия и сдать оружие, мужчина не отреагировал, а затем начал стрелять.

Правонарушителя разоружили и доставили в территориальный отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет.

В рамках досудебного расследования назначены несколько экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость стрелка.

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