Билл Гейтс рассказал о вакцинах от коронавируса кое-что зловещее

Главное: Миллиардер Билл Гейтс говорит, что для формирования иммунитета к коронавирусу человеку может не хватить одной дозы. Он рассказал о первых результатах тестов.

Детали: Основатель Microsoft и главный лоббист вакцинации миллиардер Билл Гейтс заявил, что тестируемые лекарства не настолько эффективны, как кажется. Он дал интервью CBS Evening News.

Так, Билл Гейтс сказал: «Сегодня не похоже, чтобы какая-либо из вакцин подействовала после разовой дозы. На это была надежда в самом начале».

Он добавил: «Не исключено, что в будущем какая-то вакцина «второго поколения» сможет нас удивить».

Миллиардер говорит: «Мы надеемся, что человеку понадобится всего две дозы. Хотя в случае с пожилыми людьми порой будет требоваться больше».

В тему: 17 июля 2020 года сообщалось, почему на самом деле Билл Гейтс стал самым богатым человеком.

6 июня 2020 года мы писали, что Билл Гейтс приврал, опровергая слухи о чипировании людей через вакцину.