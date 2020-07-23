В Австралии элитный поселок смыло в Тихий океан

Главное: Сильный оползень смыл несколько элитных домов в Австралии в Тихий океан. Появилось видео с места ЧП.

Детали: В австралийском штате Новый Южный Уэльс произошло крупное ЧП. Тут сильные прибои привели к оползням, которые буквально смыли в Тихий океан несколько домов местного элитного поселка на курорте Уамберал.

По предварительным данным никто не пострадал. Жителей вилл заблаговременно эвакуировали в безопасное место.

Спасатели говорят, что мощные волны подмыли холм, после чего дома упали в воду.

Всего повреждения разной степени получили четыре десятка зданий. Они вряд ли подлежат восстановлению из-за опасности новых оползней.

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