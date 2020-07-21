После короткой перестрелки луцкий террорист сдался правоохранителям

Главное: В Луцке освобождены все заложники, захваченные в автобусе утром 21 июля. Подозреваемый в совершении этого террористического акта Максим Плохой задержан. По данным Офиса президента, перед этим с ним около 15 минут беседовал глава государства Владимир Зеленский.

Главное: В Луцке правоохранители задержали мужчину, который с утра удерживал заложников в автобусе. Как сообщает «Украинская правда», все заложники освобождены.

Как видно на видео, которое публикует «Обозреватель», все случилось когда из резко подъехавшего БТР в наступившее темное время суток снайперы выстрелили в сторону буса, после чего сам Кривош начал выпускать заложников.

Как сообщает Страна.ua, со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, перед освобождением террорист около 15 минут общался непосредственно с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы была достигнута договоренность о том, что он отпустит заложников после того, как глава государства выступит с обращением.

В конечном итоге Максим Плохой открыл стрельбу по заместителю главы Национальной полиции Евгению Ковалю, после чего вышел и лег на землю, сдаваясь правоохранителям.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, у преступника якобы есть сообщеники, один из которых уже задержан в Харькове.

Справка: «Земляне» (2005) — документальный фильм, посвященный проблеме эксплуатации и убийств животных. Режиссер — Шон Монсон. Закадровый текст — Хоакин Феникс (сыгравший «Джокера»). Саундтрек написал музыкант Moby. Все они — веганы. В фильме показаны кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, «щенячих ферм», приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха, исследовательских лабораторий и др. Фильм очень жесткий, из категории 18+.

В тему: 21 июля 2020 года неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке.

Чуть позже стали известны новые подробности захвата, а также появилась реакция Зеленского.

В связи с захватом заложников в Луцке в центр города стянули бронетехнику. Местных жителей призывают оставаться дома или на работе и без надобности не выходить на улицу.

К вечеру стало известно, что луцкий террорист разрешил передать заложникам воду.

Тогда же стало известно, что террорист выпустил троих заложников, а президент Владимир Зеленский выполнил требование и записал видео, в котором призвал всех посмотреть фильм «Земляне 2005».