Луцкий террорист разрешил передать заложникам воду

Главное: СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт. В ходе переговоров с террористом Максимом Плохим (настоящее имя - Максим Кривош) удалось договориться, чтобы передать заложникам воду.

Детали: Служба безопасности Украины квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт. СБУ начала уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, на месте происшествия работают сотрудники Антитеррористического центра при СБУ.

«Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное», — заявил он.

Отметим, что мужчина, захвативший заложников в Луцке отсидел несколько сроков в местах лишения свободы, Максим Плохой — это его псевдоним. Настоящее его имя — Кривош Максим Степанович. Прописан он официально в Дубно.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, в результате переговоров с Максимом Кривошем, захватившим автобус с заложниками в Луцке, удалось передать удерживаемым воду. Упаковки с водой передал первый замглавы Нацполиции.

Геращенко назвал это «первыми результатами» переговоров с террористом.

«Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль», — сообщил чиновник.

В тему: Сегодня, 21 июля, неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке.

Чуть позже стали известны новые подробности захвата заложников в Луцке, а также появилась реакция Зеленского.

В связи с захватом Максимом Плохим заложников в Луцке в центр города стягивают бронетехнику. Местных жителей призывают оставаться дома или на работе и без надобности не выходить на улицу.