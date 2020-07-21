В Киеве около метро прогремел мощный взрыв

Главное: В Киеве около станции метро «Минская» прогремел взрыв. Также были обезврежены еще два взрывных устройства.

Детали: Сегодня, 12 июля, в Киеве возле станции метро «Минская» произошел взрыв. Незадолго до этого неподалеку от подземки был найден подозрительный чемодан.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, незадолго до этого взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский».

«Около 12:00 дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили», — сообщил Кличко.

«Киев Оперативный» опубликовал видео, на котором виден момент взрыва.

Согласно сообщению полиции, во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку. Для безопасности ее обезвредили на месте. Остатки изъяли на экспертизу. На месте продолжают работать правоохранительные органы и проверять прилегающую территорию.

В тему: Сегодня, 21 июля, в центре Киева из ТРЦ Ocean Plaza экстренно эвакуировали посетителей. На место прибыли спасатели и правоохранители.

Напомним также, что 28 октября 2019 года в Киеве из терминала аэропорта имени Сикорского (Жуляны) начали срочную эвакуацию пассажиров. Эвакуацию объясняли «чрезвычайной ситуацией», однако некоторых пассажиров продолжали сажать на рейс.