В центр Луцка стягивают бронетехнику. Террорист грозится устроить взрыв дистанционно

Главное: В связи с захватом Максимом Плохим заложников в Луцке в центр города стягивают бронетехнику. Местных жителей призывают оставаться дома или на работе и без надобности не выходить на улицу.

Детали: В центр Луцка начали стягивать военную технику, в частности, бронированные транспортно-боевые машины. Об этом сообщает местное издание «Под прицелом».

Театральная площадь и движение в центре города перекрыто. Автобус «Берестечко-Красниловка», который был захвачен, стоит посреди площади с разбитыми окнами. Внутри него находятся люди. На кадрах видно, как несколько десятков человек в бронежилетах направляются к месту событий.

Служба безопасности Украины призвала жителей Луцка оставаться дома или на работе.

«Сегодня в Луцке физическим лицом захвачен автобус „Берестечко — Красиловка“. СБУ совместно с другими правоохранительными органами делает все возможное для ликвидации угрозы и освобождения заложников. Просим жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах», — говорится сообщении.

Тем временем пресс-служба Офиса генпрокурора сообщает, что мужчина, захвативший заложников (Максим Плохой), заявил о наличии еще одного взрывного устройства в другом месте. По его словам, взрыв он может устроить дистанционно.

«Мужчина сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно», — говорится в сообщении.

В тему: Сегодня, 21 июля, неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке.

Чуть позже стали известны новые подробности захвата заложников в Луцке, а также появилась реакция Зеленского.