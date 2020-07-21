В суровом Николаеве пассажиры маршрутки подрались с цыганами

Главное: В одной из маршруток Николаева цыгане подрались с пассажирами. Одну из цыганок силой вытолкали из автобуса.

Детали: В понедельник, 20 июля, в николаевской маршрутке № 31 подрались пассажиры. Об этом «Новостям-N» сообщили читатели, прислав также видео конфликта.

По словам очевидцев, в маршрутку зашли несколько представительниц цыганской национальности. Сначала с ними повздорила одна из пассажирок, предупредив присутствующих, чтобы они спрятали сумки, так как с этими женщинами она уже встречалась ранее, и стала жертвой их обмана.

В ответ на это «голосистые» дамы начали ругаться и даже ударили девушку.

Далее с цыганками в перепалку вступил мужчина, которого дамы в отместку попытались не выпустить на его остановке. В результате противостояние перешло в потасовку – пассажир силой вытолкал из микроавтобуса стоявшую на проходе цыганку.

В тему: В ноябре 2018 года в Николаеве водитель маршрутки подрался с пассажиром. В результате инцидента пострадала школьница.