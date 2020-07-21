Умер известный американский шансонье из Баку

Главное: В США скончался певец Борис Давидян. Он считался звездой шансона.

Детали: В американском Лос-Анджелесе в возрасте 71 лет скончался исполнитель шансона Борис Давидян, известный также как Бока. Об этом пишут армянские СМИ.

Сообщается, что у артиста были проблемы с легкими, он долго болел.

Справка: Борис Аркадьевич Давидян родился 28 апреля 1949 года в Баку в армянской семье. Окончил музыкальную школу, в Ереване в 1972 году записал свой первый альбом. Еще в советские времена начал играть музыку в стиле шансон.

В 1988-м году, посетив США, записал там свой альбом «Доля воровская».

В 1989-м году из-за межнациональных конфликтов в Азербайджане уехал в Армению, откуда эмигрировал в США в 1995-м году из-за проблем с законом. Жил в Лос-Анджелесе.

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