Скрипник заявил о своей готовности возглавить киевское «Динамо»… еще до отставки Михайличенко

Главное: Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник заявил, что готов возглавить киевское «Динамо». Об этом он сказал еще до официальной отставки Алексея Михайличенко.

Детали: Главный тренер «Зари» (Луганск) Виктор Скрипник сообщил, что готов возглавить киевское «Динамо». Примечательно, что об этом 50-летний специалист поведал шоу «ТаТоТаке» еще до официальной отставки Алексея Михайличенко, которая произошла в понедельник, после обеда.

По его словам, он вернется в Украину 1 августа.

Также специалист сказал: «Я не могу сказать, что я ухожу куда-то там. У меня есть действующий контракт, а вот эти все вопросы. У меня нет ни одного конкретного предложения. Это я могу единственное, что сказать».

По его словам, у него не было ни одного, даже телефонного, контакта с представителями киевского клуба.

Он признался, что у него была встреча с Григорием Суркисом после матча «Динамо» и «Зари» (3-1). Виктор Скрипник вспомнил: «Я сказал: поздравляю вас с заслуженной победой». Он сказал: «Виктор, ну вы создали такую команду. Вы на свою трешку голов против «Динамо» наиграли. Я уверен, что вы «Десне» не проиграете и перед сезоном ту цель, которую поставили, выполните».

Тренер подчеркнул, что «не побоится» возглавить киевское «Динамо».

В тему: 21 июля 2020 года мы писали, что главными кандидатами на пост наставника киевского «Динамо» считаются Виктор Скрипник и Сергей Ребров.

20 июля 2020 года наш колумнист писал о том, какой тренер нужен киевскому «Динамо».