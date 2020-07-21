Стали известны новые подробности захвата заложников в Луцке. Появилась реакция Зеленского

Главное: Луцким террористом может быть писатель Максим Плохой. Появилась реакция на события президента Украины Владимира Зеленского.

Детали: Стали известны новые подробности захвата заложников в Луцке, где неизвестный мужчина удерживает в автобусе около двадцати человек.

В частности, как поведал замминистра внутренних дел Антон Геращенко, террористом может быть писатель Максим Плохой.

Он сообщил: «Лицо, захватившее заложников, позвонило в 09-25 в полицию, представилось именем Максим Плохой. В интернете есть книга «Философия Преступника» авторства Максима Плохого. В ней описывается пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь».

Предположительное обращение Максима Плохого:

Страница в социальной сети «ВКонтакте» Максима Плохого содержит такую информацию (при этом видно, что человек был онлайн уже после того, как захватили автобус):

В Национальной полиции также сообщили, что мужчина, захвативший автобус, находился на психиатрическом лечении.

В свою очередь, как сообщила пресс-секретарь СБУ в Волынской области Иванна Полищук, «из автобуса с заложниками слышны выстрелы, нападающий периодически стреляет из оружия».

Она говорит: «Те детали, которые могу озвучить на данный момент: да, действительно аккаунт в социальных сетях, где выдвинуты общие неконкретные требования, но именно эта ли особа, которая захватила автобус, мы пока утверждать не можем».

Известно также, что в Луцк вылетел глава МВД Арсен Аваков.

Подробное видео с места захвата заложников:

Отметим, что на место ЧП приехала военная техника:

По периметру были замечены снайперы:

Также на захват заложников у себя в Telegram уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который написал: «Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем».