Разврат на улицах одного из украинских городов возмутил соцсети

Главное: На улицах Луцка полуголые девушки устроили развратные танцы. Их успокоила полиция.

Детали: Накануне в Луцке произошел неприятный инцидент. Как пишут местные СМИ, возле одного из ночных клубов, который открылся, несмотря на пандемию коронавируса, полуголые девицы устроили развратные танцы прямо на улице.

Отмечается, что весь это беспредел сопровождался громкой музыкой и происходил уже после 22-00, когда все нормальные люди уже отдыхали.

Девиц не смущали даже стоявшие рядом парни, которые смотрели на их дикие танцы.

Успокаивать беснующихся пигалиц приехала полиция.

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4 июля 2020 года сообщалось, что в Луцке «на горячем» поймали «члена» масонской группировки Ротшильдов.