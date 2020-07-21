Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке

Александр Панько
617
Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке

Главное: В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Местные жители слышали стрельбу.

Детали: Утром вторника, 21 июля, в Луцке произошло ЧП. Как передает местная полиция, в центре города неизвестный захватил автобус с заложниками, в котором находятся около двадцати человек.

В области уже введен оперативный план «Заложник».

Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. Сам автобус оцеплен силовиками.

Сейчас с бандитом идут переговоры.

Заложники

Террорист утверждает, что у него есть взрывчатка и оружие. Также якобы ранее он опубликовал в социальных сетях пост-манифест, где критиковал нынешние порядки в стране.

Местные жители говорят, что слышали выстрелы. О пострадавших информации нет.

В тему: 4 июля 2020 года сообщалось, что в Луцке «на горячем» поймали «члена» масонской группировки Ротшильдов.

Тэги: общество, заложники, регионы, Луцк, новости Украины

Комментарии

Статьи

20.07.20 09:28

ООН против мраЗЕй

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
20.07.20 17:28

Какой тренер нужен киевскому «Динамо»?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Инфекционист: Пляжный отдых может быть опасным в отношении коронавируса
21.07.20 10:48

Инфекционист: Пляжный отдых может быть опасным в отношении коронавируса

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Появилось видео странной драки в одной из маршруток Днепра
Появилось видео странной драки в одной из маршруток Днепра
Появилось видео странной драки в одной из маршруток Днепра
Появилось видео странной драки в одной из маршруток Днепра
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке

Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке
21.07.20 11:00
565
Последние новости
21.07.20 11:21

На Одесщине мошенник с помощью одной купюры и нитки пополнил счет на 50 тысяч
21.07.20 11:21

Вышел документальный фильм о чудесах Святогорской лавры
21.07.20 11:00

Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке
21.07.20 10:36

Google составил список самых популярных морских курортов у украинцев. В лидерах – «помойная яма»
21.07.20 10:07

Мошенница «нагрела руки» на доверчивых киевлянах, продавая им липовые путевки
21.07.20 10:01

Букмекеры считают, что киевское «Динамо» возглавит «украинский немец»
21.07.20 09:25

В Киеве скейтеры сурово наказали приставучего выпивоху
Фото и Видео
Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке
Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке
Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке
Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке
Google составил список самых популярных морских курортов у украинцев. В лидерах – «помойная яма»
Google составил список самых популярных морских курортов у украинцев. В лидерах – «помойная яма»
В Киеве скейтеры сурово наказали приставучего выпивоху
В Киеве скейтеры сурово наказали приставучего выпивоху
Создана детальная карта концентрации радионуклидов в европейской почве
Создана детальная карта концентрации радионуклидов в европейской почве
Драка мордоворота с беременной женщиной в одесской маршрутке возмутила соцсети
Драка мордоворота с беременной женщиной в одесской маршрутке возмутила соцсети
В Киеве психически нездоровый мужчина «заминировал» школу и пытался взорвать дом
В Киеве психически нездоровый мужчина «заминировал» школу и пытался взорвать дом
«Слуга народа» Юзик в одних трусах и с пивом замечен на популярном курорте под Одессой
«Слуга народа» Юзик в одних трусах и с пивом замечен на популярном курорте под Одессой
Известная мумия из израильского музея оказалась… «подделкой»
Известная мумия из израильского музея оказалась… «подделкой»
Под Одессой на популярном курорте горели сразу две базы отдыха
Под Одессой на популярном курорте горели сразу две базы отдыха
Появилось видео, как россияне эпично застряли вниз головой на сломавшейся карусели
Появилось видео, как россияне эпично застряли вниз головой на сломавшейся карусели
fraza.com
Новости блогосферы
19.07.20 12:35

Что общего между насильственной украинизацией и умственной деградацией?
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.