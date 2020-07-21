Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке

Главное: В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Местные жители слышали стрельбу.

Детали: Утром вторника, 21 июля, в Луцке произошло ЧП. Как передает местная полиция, в центре города неизвестный захватил автобус с заложниками, в котором находятся около двадцати человек.

В области уже введен оперативный план «Заложник».

Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. Сам автобус оцеплен силовиками.

Сейчас с бандитом идут переговоры.

Террорист утверждает, что у него есть взрывчатка и оружие. Также якобы ранее он опубликовал в социальных сетях пост-манифест, где критиковал нынешние порядки в стране.

Местные жители говорят, что слышали выстрелы. О пострадавших информации нет.

В тему: 4 июля 2020 года сообщалось, что в Луцке «на горячем» поймали «члена» масонской группировки Ротшильдов.