Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке

Главное: В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Местные жители слышали стрельбу.
Детали: Утром вторника, 21 июля, в Луцке произошло ЧП. Как передает местная полиция, в центре города неизвестный захватил автобус с заложниками, в котором находятся около двадцати человек.
В области уже введен оперативный план «Заложник».
Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. Сам автобус оцеплен силовиками.
Сейчас с бандитом идут переговоры.
Террорист утверждает, что у него есть взрывчатка и оружие. Также якобы ранее он опубликовал в социальных сетях пост-манифест, где критиковал нынешние порядки в стране.
Местные жители говорят, что слышали выстрелы. О пострадавших информации нет.
В тему: 4 июля 2020 года сообщалось, что в Луцке «на горячем» поймали «члена» масонской группировки Ротшильдов.