Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Google составил список самых популярных морских курортов у украинцев. В лидерах – «помойная яма»

Агата Кловская
306
Google составил список самых популярных морских курортов у украинцев. В лидерах – «помойная яма»

Главное: Google проанализировал запросы украинцев, связанные с отдыхом. В Украине самые популярные морские курорты – Коблево, Лазурное и Затока, а за рубежом – Турция, Албания и Египет.

Детали: Популярный поисковик Google проанализировал запросы украинцев, связанные с отдыхом. По результатам анализа был составлен топ-10 направлений внутри страны и топ-10 заграничных курортов в период пандемии COVID-19, сообщает ain.

Количество поисковых запросов о проживании (отели, апартаменты и т.п.) начало снижаться в феврале, упав на 44% в апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года. А когда страна начала ослаблять ограничения на поездки, это сказалось и на поиске — интерес украинцев к путешествиям начал восстанавливаться с конца апреля в среднем на 6% еженедельно.

Уже в июне поисковый интерес вырос на 46% по сравнению с апрелем и практически достиг докарантинного уровня.

Ограничения на международные поездки и проблемы с рейсами и аэропортами переключили внимание на внутренний рынок. Поэтому украинцы ищут места для путешествий в своей стране. В этом году большой популярностью пользуется отдых в Коблево, Лазурном и Затоке.

Первая десятка самых популярных курортных направлений в Украине по результатам поиска в Google выглядит так:

1. Коблево;

2. Лазурное;

3. Затока;

4. Бердянск;

5. Одесса;

6. Приморск;

7. Урзуф;

8. Белосарайская коса;

9. Киевское море;

10. Кирилловка.

Что касается отдыха в другой стране, то поисковые запросы об отдыхе в Турции, Албании и Египте стали самыми популярными в Украине в 2 квартале 2020 года. А вся десятка выглядит так:

1. Турция;

2. Албания;

3. Египет;

4. Болгария;

5. Черногория;

6. Грузия;

7. Мальдивы;

8. Бали (Индонезия);

9. Хорватия;

10. Греция.

Также сообщается, что наблюдается тенденция роста поисковых запросов, связанных с агротуризмом — рост 44% в июне 2020 года по сравнению с июнем прошлого года; экотуризмом — рост 46% по сравнению с прошлым годом.

При этом интерес к горящим турам значительно упал по сравнению с аналогичными периодом прошлого года — минус 83%. Меньше интересовать украинцев стали и экскурсионные туры — минус 56%.

В Сети рассказали об отдыхе на популярном курорте Коблево. Об этом сообщает «Взрослый разговор».

На видео автор рассказывает о преимуществах и недостатках отдыха в Коблево. Он показал зоны отдыха, пляжи, рассказал о развлечениях на курорте. Судя по видео на пляжах немного людей, есть возможность соблюдать дистанцию. Повсюду шезлонги, на воде стоят катамараны, горки и водный батут.

Несмотря на то, что рассказ блогера об отдыхе нейтральный – в комментариях поднялась волна возмущения, украинцы пишут, что на самом деле условия плохие и они никому не советуют там отдыхать. По их словам в Коблево – высокие цены, гниют водоросли и запах канализации стоит. Кое-кто и вовсе назвал этот курорт «помойной ямой». Похожая ситуация наблюдается и в Затоке.

В тему: В Запорожской области на одном из курортов бабушка на поводке купала своего внука в море. Соответствующее видео сняли свидетели произошедшего.

В Кирилловке катание на популярном аттракционе «банан» едва не привело к трагедии. Туристка чуть не утонула, оказавшись под ним.

Отдыхающие на одном из пляжей Азовского моря, где в этом году очень много медуз, решили использовать их в косметических целях.

Тэги: общество, курорт, море, отдых, отпуск, новости Украины

Комментарии

Статьи

20.07.20 09:28

ООН против мраЗЕй

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
20.07.20 17:28

Какой тренер нужен киевскому «Динамо»?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Инфекционист: Пляжный отдых может быть опасным в отношении коронавируса
21.07.20 10:48

Инфекционист: Пляжный отдых может быть опасным в отношении коронавируса

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Появилось видео странной драки в одной из маршруток Днепра
Появилось видео странной драки в одной из маршруток Днепра
Появилось видео странной драки в одной из маршруток Днепра
Появилось видео странной драки в одной из маршруток Днепра
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке

Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке
21.07.20 11:00
565
Последние новости
21.07.20 11:21

На Одесщине мошенник с помощью одной купюры и нитки пополнил счет на 50 тысяч
21.07.20 11:21

Вышел документальный фильм о чудесах Святогорской лавры
21.07.20 11:00

Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке
21.07.20 10:36

Google составил список самых популярных морских курортов у украинцев. В лидерах – «помойная яма»
21.07.20 10:07

Мошенница «нагрела руки» на доверчивых киевлянах, продавая им липовые путевки
21.07.20 10:01

Букмекеры считают, что киевское «Динамо» возглавит «украинский немец»
21.07.20 09:25

В Киеве скейтеры сурово наказали приставучего выпивоху
Фото и Видео
Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке
Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке
Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке
Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке
Google составил список самых популярных морских курортов у украинцев. В лидерах – «помойная яма»
Google составил список самых популярных морских курортов у украинцев. В лидерах – «помойная яма»
В Киеве скейтеры сурово наказали приставучего выпивоху
В Киеве скейтеры сурово наказали приставучего выпивоху
Создана детальная карта концентрации радионуклидов в европейской почве
Создана детальная карта концентрации радионуклидов в европейской почве
Драка мордоворота с беременной женщиной в одесской маршрутке возмутила соцсети
Драка мордоворота с беременной женщиной в одесской маршрутке возмутила соцсети
В Киеве психически нездоровый мужчина «заминировал» школу и пытался взорвать дом
В Киеве психически нездоровый мужчина «заминировал» школу и пытался взорвать дом
«Слуга народа» Юзик в одних трусах и с пивом замечен на популярном курорте под Одессой
«Слуга народа» Юзик в одних трусах и с пивом замечен на популярном курорте под Одессой
Известная мумия из израильского музея оказалась… «подделкой»
Известная мумия из израильского музея оказалась… «подделкой»
Под Одессой на популярном курорте горели сразу две базы отдыха
Под Одессой на популярном курорте горели сразу две базы отдыха
Появилось видео, как россияне эпично застряли вниз головой на сломавшейся карусели
Появилось видео, как россияне эпично застряли вниз головой на сломавшейся карусели
fraza.com
Новости блогосферы
19.07.20 12:35

Что общего между насильственной украинизацией и умственной деградацией?
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.