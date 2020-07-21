Google составил список самых популярных морских курортов у украинцев. В лидерах – «помойная яма»

Главное: Google проанализировал запросы украинцев, связанные с отдыхом. В Украине самые популярные морские курорты – Коблево, Лазурное и Затока, а за рубежом – Турция, Албания и Египет.

Детали: Популярный поисковик Google проанализировал запросы украинцев, связанные с отдыхом. По результатам анализа был составлен топ-10 направлений внутри страны и топ-10 заграничных курортов в период пандемии COVID-19, сообщает ain.

Количество поисковых запросов о проживании (отели, апартаменты и т.п.) начало снижаться в феврале, упав на 44% в апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года. А когда страна начала ослаблять ограничения на поездки, это сказалось и на поиске — интерес украинцев к путешествиям начал восстанавливаться с конца апреля в среднем на 6% еженедельно.

Уже в июне поисковый интерес вырос на 46% по сравнению с апрелем и практически достиг докарантинного уровня.

Ограничения на международные поездки и проблемы с рейсами и аэропортами переключили внимание на внутренний рынок. Поэтому украинцы ищут места для путешествий в своей стране. В этом году большой популярностью пользуется отдых в Коблево, Лазурном и Затоке.

Первая десятка самых популярных курортных направлений в Украине по результатам поиска в Google выглядит так:

1. Коблево;

2. Лазурное;

3. Затока;

4. Бердянск;

5. Одесса;

6. Приморск;

7. Урзуф;

8. Белосарайская коса;

9. Киевское море;

10. Кирилловка.

Что касается отдыха в другой стране, то поисковые запросы об отдыхе в Турции, Албании и Египте стали самыми популярными в Украине в 2 квартале 2020 года. А вся десятка выглядит так:

1. Турция;

2. Албания;

3. Египет;

4. Болгария;

5. Черногория;

6. Грузия;

7. Мальдивы;

8. Бали (Индонезия);

9. Хорватия;

10. Греция.

Также сообщается, что наблюдается тенденция роста поисковых запросов, связанных с агротуризмом — рост 44% в июне 2020 года по сравнению с июнем прошлого года; экотуризмом — рост 46% по сравнению с прошлым годом.

При этом интерес к горящим турам значительно упал по сравнению с аналогичными периодом прошлого года — минус 83%. Меньше интересовать украинцев стали и экскурсионные туры — минус 56%.

В Сети рассказали об отдыхе на популярном курорте Коблево. Об этом сообщает «Взрослый разговор».

На видео автор рассказывает о преимуществах и недостатках отдыха в Коблево. Он показал зоны отдыха, пляжи, рассказал о развлечениях на курорте. Судя по видео на пляжах немного людей, есть возможность соблюдать дистанцию. Повсюду шезлонги, на воде стоят катамараны, горки и водный батут.

Несмотря на то, что рассказ блогера об отдыхе нейтральный – в комментариях поднялась волна возмущения, украинцы пишут, что на самом деле условия плохие и они никому не советуют там отдыхать. По их словам в Коблево – высокие цены, гниют водоросли и запах канализации стоит. Кое-кто и вовсе назвал этот курорт «помойной ямой». Похожая ситуация наблюдается и в Затоке.

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