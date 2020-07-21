Google составил список самых популярных морских курортов у украинцев. В лидерах – «помойная яма»

Главное: Google проанализировал запросы украинцев, связанные с отдыхом. В Украине самые популярные морские курорты – Коблево, Лазурное и Затока, а за рубежом – Турция, Албания и Египет.
Детали: Популярный поисковик Google проанализировал запросы украинцев, связанные с отдыхом. По результатам анализа был составлен топ-10 направлений внутри страны и топ-10 заграничных курортов в период пандемии COVID-19, сообщает ain.
Количество поисковых запросов о проживании (отели, апартаменты и т.п.) начало снижаться в феврале, упав на 44% в апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года. А когда страна начала ослаблять ограничения на поездки, это сказалось и на поиске — интерес украинцев к путешествиям начал восстанавливаться с конца апреля в среднем на 6% еженедельно.
Уже в июне поисковый интерес вырос на 46% по сравнению с апрелем и практически достиг докарантинного уровня.
Ограничения на международные поездки и проблемы с рейсами и аэропортами переключили внимание на внутренний рынок. Поэтому украинцы ищут места для путешествий в своей стране. В этом году большой популярностью пользуется отдых в Коблево, Лазурном и Затоке.
Первая десятка самых популярных курортных направлений в Украине по результатам поиска в Google выглядит так:
1. Коблево;
2. Лазурное;
3. Затока;
4. Бердянск;
5. Одесса;
6. Приморск;
7. Урзуф;
8. Белосарайская коса;
9. Киевское море;
10. Кирилловка.
Что касается отдыха в другой стране, то поисковые запросы об отдыхе в Турции, Албании и Египте стали самыми популярными в Украине в 2 квартале 2020 года. А вся десятка выглядит так:
1. Турция;
2. Албания;
3. Египет;
4. Болгария;
5. Черногория;
6. Грузия;
7. Мальдивы;
8. Бали (Индонезия);
9. Хорватия;
10. Греция.
Также сообщается, что наблюдается тенденция роста поисковых запросов, связанных с агротуризмом — рост 44% в июне 2020 года по сравнению с июнем прошлого года; экотуризмом — рост 46% по сравнению с прошлым годом.
При этом интерес к горящим турам значительно упал по сравнению с аналогичными периодом прошлого года — минус 83%. Меньше интересовать украинцев стали и экскурсионные туры — минус 56%.
В Сети рассказали об отдыхе на популярном курорте Коблево. Об этом сообщает «Взрослый разговор».
На видео автор рассказывает о преимуществах и недостатках отдыха в Коблево. Он показал зоны отдыха, пляжи, рассказал о развлечениях на курорте. Судя по видео на пляжах немного людей, есть возможность соблюдать дистанцию. Повсюду шезлонги, на воде стоят катамараны, горки и водный батут.
Несмотря на то, что рассказ блогера об отдыхе нейтральный – в комментариях поднялась волна возмущения, украинцы пишут, что на самом деле условия плохие и они никому не советуют там отдыхать. По их словам в Коблево – высокие цены, гниют водоросли и запах канализации стоит. Кое-кто и вовсе назвал этот курорт «помойной ямой». Похожая ситуация наблюдается и в Затоке.
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