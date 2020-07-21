В Киеве скейтеры сурово наказали приставучего выпивоху

Главное: В районе Почтовой площади в Киеве скейтеры избили подвыпившего мужчину. Позже они объяснили, что тот начал их провоцировать и угрожать им.

Детали: В Киеве в районе Почтовой площади произошла драка подростков, которая попала на видео. Как сообщает «Киев Оперативный», скейтеры избили подвыпившего мужчину, который начал к ним приставать и провоцировать на конфликт.

Как видно из кадров ролика, под градом кулаков недруг скейтеров падает, но быстро встает на ноги для «второго раунда». В нем мужчина получает уже скейтом по корпусу и опять оказывается на земле, пропуская очередную серию ударов.

Позже скейтеры предоставили свою версию случившегося. По их словам, неизвестный подвыпивший мужчина начал их провоцировать и угрожать. При этом отмечается, что светловолосы й парень лишь защищал своего младшего брата. Более того, рядом были около 10 скейтеров, которые не вмешивались в конфликт, то есть никто не бил одного толпой.

В тему: В июле 2018 года в Киеве около станции метро «Арсенальная» был жестоко избит подросток с дредами и тоннелями в ушах. После сложной операции он находился в реанимации, ему удалили часть черепной кости.