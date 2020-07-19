Знаменитый американский боксер решил сразиться с акулой-людоедом

Главное: Легендарный боксер Майк Тайсон решил вернуться необычным образом. На телеканале Discovery появился анонс предстоящей схватки боксера с белой акулой.

Детали: Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон согласился провести поединок с одним из самых опасных хищников на планете. Как сообщает iSport.ua, легендарный американец примет участие в телешоу на канале Discovery под названием «Неделя акул».

Ожидается, что поединок состоится 9 августа. Однако в каком формате он будет проходить пока неизвестно.

Справка: Белая акула – вид хищных рыб, известный также как большая белая акула. Является одной из крупнейших хищных рыб на Земле. Ее длина в некоторых случаях может превышать пять метров в длину и массу до двух тонн. Считается, что это самый опасный для человека вид акул, из-за чего ее порой называют «акула-людоед», однако на самом деле люди не являются для них предпочтительной добычей.

На сегодняшний день находится на грани исчезновения.

В тему: В начале мая 2020 года легендарные американские боксеры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд почти одновременно объявили о возвращении в ринг. Пока только в благотворительных целях.