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Виктор Медведчук повторно обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому

Автор: «Фраза»
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Виктор Медведчук повторно обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук повторно обратился с открытым письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Текст письма приводим полностью:

«Уважаемый Владимир Александрович!

Как юрист юристу считаю необходимым напомнить, что должность Президента — это должность Гаранта соблюдения Конституции. При этом Конституция — инструмент защиты народа, а Президент — защитник народа. Украинский народ сегодня, как никогда ранее, нуждается в Вашей защите.

Украинцы стали заложниками многочисленных социальных, экономических, политических и криминальных преступных посягательств. Их жизнь напоминает бег по кругу, причем на каждом витке они опускаются все ниже и ниже.

На самом нижнем, бытовом, уровне совершается масса преступных посягательств на права граждан из-за сложившейся тенденции, когда преступные элементы прикрываются национал-патриотическими лозунгами. И украинцы страдают от таких преступных группировок. Ни правоохранительные органы, ни судебная система не способны положить конец этому беспределу.

Монополия на насилие должна принадлежать избранной народом власти, а не национал-радикалам, которых определенные политические силы ставят над законом и используют в своих целях.

Пришло время, Владимир Александрович, определиться, с кем Вы — с жертвой или с палачом, с людьми, поставившими себя над законом, или с гражданами, которых Вы, как Гарант соблюдения Конституции, должны защитить. Либо Вы на стороне Закона, либо Вы становитесь на сторону тех, кто вытирает о него ноги. Сделайте свой выбор.

Вам, конечно, известно, что околовластные спекулянты и жулики, прикрываясь псевдонаучными лозунгами, безнаказанно грабят страну. Они выдают ее обнищание за прогресс, а развал экономики — за успешные реформы. Из Украины выкачивают за границу миллиарды, чтобы потом брать миллионы в виде кредитов из этих денег и, разумеется, возвращать с процентами. Ни для кого не секрет, что от таких реформ страдает народ: пенсионер, всю жизнь работавший на эту страну; простой труженик, который с трудом сводит концы с концами, в том числе из-за непомерных жилищно-коммунальных тарифов; молодые люди, лишенные перспектив и возможности реализовать свое право на трудоустройство, получение жилья и достойный уровень жизни для себя и своих детей.

Настало время решить, с кем Вы, Владимир Александрович, — с грабителями или с ограбленными, с людьми, разбогатевшими на обнищании народа, или с гражданами, отброшенными за порог бедности и нуждающимися в Вашей защите. Вы должны сделать свой выбор!

Последние шесть лет наша страна теряет независимость и суверенитет. Этот процесс уже возведен в ранг государственной политики. А меморандум с МВФ, утвержденный Вами, стал заключительным аккордом в передаче Западу всей полноты управления Украиной в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также в передаче под доминирующий внешний контроль формирования и функционирования законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.

С кем Вы, Владимир Александрович? С международными кукловодами, использующими нашу страну в своих целях, или с Украиной, независимость и суверенитет которой бессовестно попрали и отдали на заклание горе-реформаторам, продолжающим проводить над страной смертельно опасные эксперименты?

Пришло время определиться, кто Вы — Президент Украины или просто начальник колониальной администрации? Это важный выбор, и времени на колебания у Вас нет.

Настало время решить, господин Президент, с кем Вы и чьи интересы защищаете — интересы страны и Украинского народа или заокеанских хозяев и международных спекулянтов, которые на Ваших глазах уничтожают нашу страну.

Сделайте выбор, которого ждет от Вас народ. Выбор, во имя которого Вы получили высочайший за всю историю Украины мандат народного доверия. Выполните обещания, данные украинцам, обеспечьте защиту их прав и свобод, защитите их от беспредела и грабежа, защитите суверенитет и независимость Украины».

Тэги: Виктор Медведчук

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