Рабочие против строителей: в Москве произошла эпичная драка

Главное: В Москве подрались рабочие и строители. Видео массового побоища обсуждают в социальных сетях.

Детали: В интернете активно обсуждают появившееся видео эпичной драки на Балаклавском проспекте в Москве. Тут в массовом побоище схлестнулись рабочие и строители.

Местом битвы была выбрана одна из строительных площадок российской столицы. Друг друга тут колотили десятки людей: в ход шли палки и даже кирпичи.

Разгонять дерущихся прибыл ОМОН.

Возможной причиной конфликта называют невыплату зарплаты начальством, на сторону которого встала одна из сторон, которая участвовала в драке.

Видео побоища:

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