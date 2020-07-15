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Не положено: новую работу Бэнкси, посвященную коронавирусу, стерли почти сразу после появления

Автор: «Фраза»
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Не положено: новую работу Бэнкси, посвященную коронавирусу, стерли почти сразу после появления

Главное: Известный уличный художник Бэнкси показал свою новую работу, она посвящена пандемии коронавируса. Однако на данный момент ее уже стерли.

Главное: Самый известный анонимный уличный художник современности Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram видео с инсталляцией из вагона метро в Лондоне. В частности, он нарисовал несколько крыс, одна из которых чихает, а вторая использует медицинскую маску как парашют. А также двух крыс, разделенных створками двери вагона.

Все это происходит под музыку британской рок-группы Chumbawamba.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . If you don’t mask — you don’t get.

Публикация от Banksy (@banksy)

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на британские СМИ, вскоре после появления новая работа Бэнкси была удалена работниками метрополитена, поскольку граффити здесь запрещены законом. При этом в администрации транспорта предложили Бэнкси «сделать новую версию его работы в более подходящем месте».

В тему: 1 октября 2013 года Бэнкси запустил проект «Better Out Than In», в рамках которого начал ежедневно выкладывать в социальные сети не только традиционные для себя граффити, но также инсталляции и видео.

7 мая 2020 года Бэнкси опубликовал картину, посвященную пандемии коронавируса, которую подарил британским медикам.

Напомним: Бэнкси — самый известный в мире представитель стрит-арта. Имя художника — главная из связанных с ним загадок: никто достоверно не знает, кто такой Бэнкси. На протяжении последних десяти лет выдвигались различные версии о том, кем на самом деле может быть Бэнкси, но ни одна из них не подтвердилась.

В феврале 2013 года Сеть переполошила новость об аресте Бэнкси. Однако впоследствии выяснилось, что это «утка».

В апреле 2017 года жительница Израиля заявила, что сняла Бэнкси за работой. Однако никакого подтверждения этому не последовало.

Тэги: Лондон, метро, Великобритания, мир, граффити, культура, стрит-арт, Бэнкси, крыса, коронавирус

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