В Армении опубликовали новое видео ударов по позициям Азербайджана

Правительство Армении опубликовало новый видеоролик ударов по позициям и наблюдательным пунктам ВС Азербайджана на границе с Тавушской областью. Об этом сообщает analitikaua.net.

Операция, скорее всего, происходила минувшей ночью.

«Ночные карательные действия», — так озаглавили видеоматериал авторы.

На кадрах видно, как армянская артиллерия и беспилотная авиация уничтожают опорные пункты и военный грузовик противника.

Также пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что вооруженные силы Азербайджана используют гражданский населенный пункт для прикрытия артиллерийских батарей.

«На основе спутниковых фотографий мы представляем вам азербайджанское село Дондар Гушчу в Товузском районе, находящееся примерно в 10 км от передовой, в окружении артиллерийских батарей. Азербайджанская сторона окружила свое собственное население артиллерийскими батареями, превращая его в мишень, и жалуется, что Вооруженные силы Армении открыли огонь в этом направлении», — написала она.

С 12-го июля на армяно-азербайджанской границе ВС Азербайджана осуществляют агрессивные действия против Армении. Со стороны Азербайджана были предприняты попытки нарушения госграницы в Тавушской области Армении с использованием танка и артиллерии. Противник использовал также минометы и беспилотники, артобстрел ведется по армянским опорным пунктам, атакам подверглись армянские села Мовсес, Айгеовит и Чинари, а также город Берд.

Подразделения ВС Армении дают соразмерный ответ на периодически возобновляющийся артобстрел армянских позиций и подавляют танковую активность противника. Подразделения ПВО ВС Армении уничтожили систему контроля БПЛ ВС Азербайджана.

По положению на вторник, по данным Минобороны Армении, в результате обстрела легкие ранения получили двое полицейских, несших боевое дежурство, а также трое военнослужащих. От выстрела противника погибли майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян. По данным СМИ, Азербайджан официально подтвердил смерть 11 человек, гибель генерала и начальника артиллерии и целого ряда офицеров.

Озабоченность в связи с эскалацией на армяно-азербайджанской границе выразили, в частности, МИД России и спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар, сопредседатели МГ ОБСЕ, Госдепартамент США, ООН и другие международные структуры.