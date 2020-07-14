Отдыхающие в Кирилловке нашли необычное применение заполонившим все медузам

Главное: Отдыхающие на одном из пляжей Азовского моря, где в этом году очень много медуз, решили использовать их в косметических целях.

Детали: Отдыхающие женщины на популярном азовском курорте Кирилловка натирают себя и друг друга медузами, которых здесь в последнее время развелось чересчур много. Соответствующее видео опубликовано на канале «Новости Мир» в YouTube.

При этом не указывается, какова цель подобных действий. Однако можно допустить, что речь идет о какой-то косметологической или целебной процедуре.

Ранее в Сети появилось видео, на котором показано огромное количество медуз в акватории Азовского моря.

В тему: В начале июля 2020 года на одной из баз отдыха в Кирилловке Запорожской обл. произошло массовое отравление туристов.