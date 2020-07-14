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Наводнения в Японии привели к массовым разрушениям

Автор: «Фраза»
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Наводнения в Японии привели к массовым разрушениям

Главное: Сильнейшие наводнения в Японии разрушили 14,8 тысяч домов. Погибли десятки людей.

Детали: Япония продолжает ликвидацию последствий наводнений, которые пришли на юго-запад страны. По данным министерства общенациональных дел, большая вода разрушила тут около 14,8 тысяч домов.

Проливные дожди продолжаются тут уже две недели. Они вызвали оползни и подтопления.

Многие дороги были размыты, из-за чего спасательные работы затруднены.

Жертвами стихии стали не менее 72 людей. Более десятка человек числятся пропавшими без вести.

В тему 7 июля 2020 года мы писали, что эпицентр бури пришелся на остров Кюсю, где погиб 51 человек. Тысячи людей остались без электричества. Непогода разрушила дороги и мосты, многие дома затопило.

1 июля 2020 года стало известно, что в Токио на фоне пандемии коронавируса открылся Disneyland.

30 июня 2020 года появилась новость, что японцы создали очень необычную социальную сеть.

19 июня 2020 года сообщалось, что на горе Фудзияма найдено тело украинского тренера.

11 июня 2020 года мы писали, что население японского Токио перевалило за 14 миллионов человек. Это самый крупный город по данному показателю в мире.

Тэги: Япония, наводнение, мир, ЧП

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