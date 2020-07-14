Сахалинский рыбак поймал на удочку… гигантскую акулу

Главное: На Сахалине рыбак поймал акулу на удочку. Добыча весит под сто кило.

Детали: В сети появилось видео из российского Красногорска (Сахалин), где рыбак поймал на удочку акулу. По его словам, она весит сто килограммов.

Удачливый рыбак сказал: «Ловили горбушу, а поймали акулу».

Также он показал реку, где удалось выловить рыбу, которую, возможно, занесло сюда приливом из Японского моря.

Видео:

Ранее на Сахалине сотни рыбаков «уплыли» в море на льдине.

В тему 5 декабря 2019 года мы писали, что в США акула врезалась в маленького мальчика: появилось видео инцидента.

Прошлым летом сообщалось, что акулы разорвали молодую американку, отдыхавшую на Багамах.