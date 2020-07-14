Что не так с киевской городской электричкой?

Главное: Киевская городская электричка продолжает терять пассажиров. Эксперты объяснили, почему так происходит.

Детали: Автор канала «Железные магистрали», транспортный блогер Олег Васильев, писавший в свое время для «Фразы», опубликовал новое видео, в котором поведал о проблемах киевской городской электрички.

К сожалению, данный вид транспорта, открытый в столице еще в 2009 году, продолжает деградировать и терять пассажиров.

Эксперт поведал о главных проблемах киевской городской электрички и предложил варианты их решений.

В частности, в видео говорится о неудобном расположении станций, которые размещаются к «санитарных» и промышленных зонах, а также об отсутствии нормальных подходов к платформам.

Кроме этого многие жалуются на крайне ограниченный график движения поездов.

Детальнее о проблеме данного вида общественного транспорта в Киеве – в видео:

Ранее мы писали, что в Киеве разъяренная толпа заблокировала движение электрички.

В тему 21 августа 2019 года Олег Васильев писал о том, каким будет метро на Виноградарь.

Также эксперт размышлял о том, есть ли жизнь у киевского трамвая.