Под Киевом «пьяный» Mercedes попал в сокрушительное ДТП ‒ трое погибших

Главное: Под Киевом в районе Конча-Заспы автомобиль Mercedes под управлением нетрезвого водителя на скорости врезался в Hyundai. В результате аварии погибли три человека.

Детали: В воскресенье, 12 июля, Старообуховской трассы под Киевом произошло резонансное ДТП с участием двух иномарок.

Как передает «Киев Оперативный», там в районе Конча-Заспы автомобиль Mercedes на скорости врезался в Hyundai.

Отмечается, что удар был настолько сильным, что обломки автомобилей резлетелись по всей проезжей части.

К сожалению, в результате аварии погибли три человека ‒ все они находились в салоне «корейца». В свою очередь, водитель и пассажир Mercedes остались живы. Им оказали первую помощь и на «скорой» увезли в больницу.

По словам очевидцев, водитель «немца» был нетрезв.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Фото и видео с места ДТП уже появились в Сети:

Фото: «Страна»

В тему: 9 июня 2020 года сообщалось, что в жутком ДТП на Житомирщине погибли четыре человека.

А 29 мая 2020 года мы писали, что сотрудники полиции попали в смертельное ДТП на Полтавщине.

Напомним также что 24 мая 2020 года на Львовщине грузовик MAN протаранил микроавтобус Mercedes-Benz, который двигался по встречной полосе.

В аварии погибли 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса, а еще четверо пассажиров ‒ получили различные травмы и были госпитализированы.