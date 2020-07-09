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В Украине решили закрыть несколько колоний: появился список

В Украине решили закрыть несколько колоний: появился список

Главное: В Украине хотят закрыть восемь учреждений исполнения наказаний. Появился список колоний.

Детали: В Украине решили закрыть восемь учреждений исполнения наказаний. Об этом в «Фейсбуке» поведала заместитель главы Министерства юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, заключенные из этих колоний будут перемещены в другие учреждения с лучшими условиями содержания.

Она сообщила, что стоит задача закрыть следующие места заключения: Ковальскую воспитательную колонию, Черкасскую воспитательную колонию №62, Дергачевскую воспитательную колонию № 109, Жовтоводскую воспитательную колонию №26, Игренский исправительный центр №133, Черноморскую воспитательную колонию №74, Ширяевский исправительный центр №111 и Устиновский исправительный центр №37.

Чиновник заявила, что «это позволит уменьшить расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы».

В министерстве обещают, что персоналу из закрытых колоний «предложат работу в ближайших учреждениях или в межрегиональных управлениях».

В тему 27 мая 2020 года сообщалось, что отныне за использование символики СС «Галичина» будут сажать в тюрьму.

8 мая 2020 года стало известно, что в СИЗО Киева появились камеры повышенного комфорта.

26 апреля 2020 года появилась новость, что в черновицком СИЗО вспыхнул бунт из-за коронавируса.

Тэги: общество, колония, заключенные, новости Украины

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