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Появилось видео, на котором «засветились» подрывники автомобиля «Укрпочты»

Появилось видео, на котором «засветились» подрывники автомобиля «Укрпочты»

Главное: Правоохранители Полтавщины обнародовали видео, на котором вместе со своим авто «засветились» двое подозреваемых в разбойном нападении на машину «Укпочты». «Картинка» была сделана видеорегистратором, установленным на автомобиле очевидца.

Детали: Двое злоумышленников, подозреваемых в разбойном нападении на авто «Укрпочты» были зафиксированы видеорегистратором, установленным на проезжающем мимо автомобиле.

Как передает пресс-служба полиции Полтавской области, злоумышленники передвигаются на машине «ВАЗ-2108» светло-серого цвета и характерной приметой ‒ правым передним крылом черного цвета.

«Последние две цифры государственного номерного знака авто ‒ вероятно 59 (или 58), последние буквы ‒ СК», ‒ говорится в сообщении.

В ведомстве призывают всех, кто видел злоумышленников или владеет информацией об их местонахождении ‒ звонить в полицию.

«Преступники вооружены и опасны! Ни в коем случае не пытайтесь задержать их самостоятельно», ‒ предупреждают правоохранители.

Напомним, автомобиль «Укрпочты» был подорван вблизи села Тишки, Лубенского района Полтавской области.

Добычей разбойников стали около двух с половиной миллионов гривен и табельный пистолет охранника.

В тему: 16 июля 2013 года мы писали, что на Николаевщине 18-летний рецидивист ограбил «Укрпочту» на 450 гривен.

А 10 июля 2015 года в Харьковской милиции заявили, что нападение на почтальонов службы сопровождения «Укрпочты» имеет тот же почерк, что и вооруженное нападение на инкассаторов.

Тэги: общество, разбойное нападение, Укрпочта, регионы, криминал, разбойник, Полтавская область, грабители, новости Украины, подрыв

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