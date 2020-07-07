Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Огненный апокалипсис на Луганщине: сгорели десятки домов, погибли люди

Огненный апокалипсис на Луганщине: сгорели десятки домов, погибли люди

Главное: Масштабный лесной пожар, который разгорелся в Новоайдаровском районе Луганской области, достиг села Смоляниново. Стихией уничтожены десятки жилых и дачных домов. Поступают сведения о погибших и раненых.

Детали: Масштабный пожар, охвативший около сотни гектаров леса в Новоайдаровском районе Луганской области, «прорвался» в село Смоляниново.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

По его словам, стихией уничтожено более 30 жилых и около 80 дачных домов.

К сожалению, при пожаре погибли 4 человека, еще 24 ‒ получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в Новоайдаровскую районную больницу. Среди пострадавших ‒ 15 детей.

В свою учередь, пресс-центр управления ГСЧС в Луганской области сообщает, что борьбу с огнем ведут 361 пожарный и 85 единиц техники. Кроме того, на помощь луганским спасателям направляются 220 бойцов из Харьковской, Донецкой, Полтавской и Днепропетровской областей.

Жертвами лесных пожаров в Луганской области стали четыре человека

Жертвами лесных пожаров в Луганской области стали четыре человека

Жертвами лесных пожаров в Луганской области стали четыре человека

Жертвами лесных пожаров в Луганской области стали четыре человека

Ранее сообщалось, что в Луганской области вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар, который охватил площадь в 60 га.

К ликвидации последствий возгорания были привлечены 293 человека и 72 единицы техники.

В тему: 23 апреля 2020 года мы писали, что на Житомирщине разгорелся масштабный лесной пожар.

А 5 июля 2019 года сообщалось, что в Греции из-за сильного пожара эвакуировали целый остров.

Тэги: пожар, жертвы, спасатели, общество, Луганская область, ЧП, регионы, село, огонь, лесные пожары, новости Украины

Комментарии

Статьи

06.07.20 09:29

Сборище мраЗЕй снова шьет намордник для украинских медиа

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
07.07.20 09:23

Что общего между коронавирусом, Дэном Брауном и снижением рождаемости

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

«Туристический сезон мы… проспали»: туроператоры рассказали украинцам, как не испортить отпуск
07.07.20 11:51

«Туристический сезон мы… проспали»: туроператоры рассказали украинцам, как не испортить отпуск

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?
Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 7 июля 2020 года

Главные новости за 7 июля 2020 года
07.07.20 18:58
373
Последние новости
07.07.20 22:35

Появилось видео, на котором «засветились» подрывники автомобиля «Укрпочты»
07.07.20 21:56

Ученые разгадали вековую тайну феномена «мертвой воды»
07.07.20 20:57

Огненный апокалипсис на Луганщине: сгорели десятки домов, погибли люди
07.07.20 20:14

Президент одной из крупнейших стран мира заразился коронавирусом
07.07.20 19:32

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 7 июля 2020
07.07.20 18:58

Главные новости за 7 июля 2020 года
07.07.20 17:25

В УПЦ рассказали, чему учит современных христиан подвиг Иоанна Крестителя
Фото и Видео
Появилось видео, на котором «засветились» подрывники автомобиля «Укрпочты»
Появилось видео, на котором «засветились» подрывники автомобиля «Укрпочты»
Появилось видео, на котором «засветились» подрывники автомобиля «Укрпочты»
Появилось видео, на котором «засветились» подрывники автомобиля «Укрпочты»
Огненный апокалипсис на Луганщине: сгорели десятки домов, погибли люди
Огненный апокалипсис на Луганщине: сгорели десятки домов, погибли люди
Президент одной из крупнейших стран мира заразился коронавирусом
Президент одной из крупнейших стран мира заразился коронавирусом
Американский футболист подписал рекордный в истории спорта контракт на 503 миллиона долларов
Американский футболист подписал рекордный в истории спорта контракт на 503 миллиона долларов
На Прикарпатье людей незаконно держали в рабстве в «реабилитационных центрах»
На Прикарпатье людей незаконно держали в рабстве в «реабилитационных центрах»
На Луганщине крупный лесной пожар подошел к поселку. Людей эвакуируют
На Луганщине крупный лесной пожар подошел к поселку. Людей эвакуируют
Жертвами дождей в Японии стали десятки людей
Жертвами дождей в Японии стали десятки людей
«Слуга народа» Верещук и Порошенко сцепились в прямом эфире из-за поздравления с Днем России
«Слуга народа» Верещук и Порошенко сцепились в прямом эфире из-за поздравления с Днем России
Британский биолог поджарил и съел грибы, которые выросли на страницах его книги
Британский биолог поджарил и съел грибы, которые выросли на страницах его книги
В Одессе задержали членов этнической банды
В Одессе задержали членов этнической банды
fraza.com
Новости блогосферы
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.