Огненный апокалипсис на Луганщине: сгорели десятки домов, погибли люди

Главное: Масштабный лесной пожар, который разгорелся в Новоайдаровском районе Луганской области, достиг села Смоляниново. Стихией уничтожены десятки жилых и дачных домов. Поступают сведения о погибших и раненых.
Детали: Масштабный пожар, охвативший около сотни гектаров леса в Новоайдаровском районе Луганской области, «прорвался» в село Смоляниново.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
По его словам, стихией уничтожено более 30 жилых и около 80 дачных домов.
К сожалению, при пожаре погибли 4 человека, еще 24 ‒ получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в Новоайдаровскую районную больницу. Среди пострадавших ‒ 15 детей.
В свою учередь, пресс-центр управления ГСЧС в Луганской области сообщает, что борьбу с огнем ведут 361 пожарный и 85 единиц техники. Кроме того, на помощь луганским спасателям направляются 220 бойцов из Харьковской, Донецкой, Полтавской и Днепропетровской областей.
Ранее сообщалось, что в Луганской области вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар, который охватил площадь в 60 га.
К ликвидации последствий возгорания были привлечены 293 человека и 72 единицы техники.
В тему: 23 апреля 2020 года мы писали, что на Житомирщине разгорелся масштабный лесной пожар.
А 5 июля 2019 года сообщалось, что в Греции из-за сильного пожара эвакуировали целый остров.