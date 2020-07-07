Огненный апокалипсис на Луганщине: сгорели десятки домов, погибли люди

Главное: Масштабный лесной пожар, который разгорелся в Новоайдаровском районе Луганской области, достиг села Смоляниново. Стихией уничтожены десятки жилых и дачных домов. Поступают сведения о погибших и раненых.

Детали: Масштабный пожар, охвативший около сотни гектаров леса в Новоайдаровском районе Луганской области, «прорвался» в село Смоляниново.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

По его словам, стихией уничтожено более 30 жилых и около 80 дачных домов.

К сожалению, при пожаре погибли 4 человека, еще 24 ‒ получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в Новоайдаровскую районную больницу. Среди пострадавших ‒ 15 детей.

В свою учередь, пресс-центр управления ГСЧС в Луганской области сообщает, что борьбу с огнем ведут 361 пожарный и 85 единиц техники. Кроме того, на помощь луганским спасателям направляются 220 бойцов из Харьковской, Донецкой, Полтавской и Днепропетровской областей.

Ранее сообщалось, что в Луганской области вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар, который охватил площадь в 60 га.

К ликвидации последствий возгорания были привлечены 293 человека и 72 единицы техники.

В тему: 23 апреля 2020 года мы писали, что на Житомирщине разгорелся масштабный лесной пожар.

А 5 июля 2019 года сообщалось, что в Греции из-за сильного пожара эвакуировали целый остров.