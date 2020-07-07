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Президент одной из крупнейших стран мира заразился коронавирусом

Президент одной из крупнейших стран мира заразился коронавирусом

Главное: Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Он решил сдать тест, почувствовав первые симптомы заболевания.

Детали: Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил журналистам, что его тест на коронавирус показал положительный результат.

Как передает CNN, глава государства решил сдать тест на наличие «китайской» заразы после того, как почувствовал «характерные» для COVID-19 симптомы.

«Все знали, что рано или поздно он достигнет значительной части населения. Тест оказался положительным для меня», ‒ отметил Болсонару.

Напомним, ранее президент Бразилии выступил против введения в стране жестких карантинных мероприятий в связи с эпидемией COVID-19.

В частности, он раскритиковал мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу, призвав их «вернуться к нормальности».

«В группе риска люди за 60. Зачем закрывать школы?» ‒ задался вопросом президент.

Отметим также, что по состоянию на 7 июля в Бразилии официально зарегистрировано 1 623 824 случая заражения коронавирусом. От инфекции уже скончались 65 487 человек.

В тему: 12 марта 2020 года стало известно, что президент Бразилии Жаир Болсонару попал под наблюдение врачей в связи с подозрением на заболевание коронавирусом. Однако впоследствии выяснилось, что его тест показал отрицательный результат.

Тэги: общество, президент, здоровье, мир, Бразилия, Южная Америка, заражение, коронавирус, пандемия, COVID-19

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