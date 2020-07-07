Американский футболист подписал рекордный в истории спорта контракт на 503 миллиона долларов

Главное: Звезда американского футбола Патрик Махоумс подписал контракт со своим клубом «Канзас Сити» на 503 миллиона долларов. Это рекордное соглашение в истории спорта.

Детали: В Национальной футбольной лиге в США был подписан рекордный контракт в истории профессионального спорта. 24-летний американский защитник клуба «Канзас Сити» Патрик Махоумс заключил соглашение на десять лет, за которые получит 503 миллиона долларов.

Добавим, что парень выступает за свой клуб с 2017 года. В этом году он стал чемпионом НФЛ и был признан самым ценным игроком финального матча против «Сан-Франциско».

Накануне футболисты лондонского «Тоттенхэма» подрались прямо на поле. Случилось это в перерыве матча против «Эвертона». Уже появилось видео.

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