Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Жертвами дождей в Японии стали десятки людей

Жертвами дождей в Японии стали десятки людей

Главное: На Японию обрушились сильнейшие ливни. Уже погибли десятки людей.

Детали: Жертвами аномальных дождей на юго-западе Японии уже стали не менее 52 людей. Об этом во вторник, 7 июля, сообщают местные власти.

Несколько человек попали в больницы, еще двенадцать людей пропали без вести.

Эпицентр бури пришелся на остров Кюсю, где погиб 51 человек.

Ливни тут идут с начала прошлых выходных – уже четвертые сутки.

Тысячи людей остались без электричества. Непогода разрушила дороги и мосты, многие дома затопило.

Спасатели говорят, что наводнения угрожают жителям островов Сикоку и Хонсю, куда начали перемещаться дожди.

В тему 1 июля 2020 года стало известно, что в Токио на фоне пандемии коронавируса открылся Disneyland.

30 июня 2020 года появилась новость, что японцы создали очень необычную социальную сеть.

19 июня 2020 года сообщалось, что на горе Фудзияма найдено тело украинского тренера.

11 июня 2020 года мы писали, что население японского Токио перевалило за 14 миллионов человек. Это самый крупный город по данному показателю в мире.

Тэги: Япония, наводнение, мир, погодные условия

Комментарии

Статьи

06.07.20 09:29

Сборище мраЗЕй снова шьет намордник для украинских медиа

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
07.07.20 09:23

Что общего между коронавирусом, Дэном Брауном и снижением рождаемости

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

«Туристический сезон мы… проспали»: туроператоры рассказали украинцам, как не испортить отпуск
07.07.20 11:51

«Туристический сезон мы… проспали»: туроператоры рассказали украинцам, как не испортить отпуск

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?
Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стало известно, какие области Украины не готовы к ослаблению карантина

Стало известно, какие области Украины не готовы к ослаблению карантина
07.07.20 12:56
420
Последние новости
07.07.20 15:55

Священник УПЦ рассказал, почему православным нельзя участвовать в купальских обрядах
07.07.20 15:55

На Луганщине крупный лесной пожар подошел к поселку. Людей эвакуируют
07.07.20 15:19

Жертвами дождей в Японии стали десятки людей
07.07.20 14:50

«Слуга народа» Верещук опростоволосилась в прямом эфире, поведясь на кремлевский фейк
07.07.20 14:26

Британский биолог поджарил и съел грибы, которые выросли на страницах его книги
07.07.20 14:01

Грузинский Патриарх объяснил, что делать, когда посещают суицидальные мысли
07.07.20 13:40

Митрополит Антоний: Празднование дня Петра и Павла – символ единства в разнообразии Церкви
Фото и Видео
На Луганщине крупный лесной пожар подошел к поселку. Людей эвакуируют
На Луганщине крупный лесной пожар подошел к поселку. Людей эвакуируют
На Луганщине крупный лесной пожар подошел к поселку. Людей эвакуируют
На Луганщине крупный лесной пожар подошел к поселку. Людей эвакуируют
Жертвами дождей в Японии стали десятки людей
Жертвами дождей в Японии стали десятки людей
«Слуга народа» Верещук опростоволосилась в прямом эфире, поведясь на кремлевский фейк
«Слуга народа» Верещук опростоволосилась в прямом эфире, поведясь на кремлевский фейк
Британский биолог поджарил и съел грибы, которые выросли на страницах его книги
Британский биолог поджарил и съел грибы, которые выросли на страницах его книги
В Одессе задержали членов этнической банды
В Одессе задержали членов этнической банды
В Киеве оторвавшееся на ходу колесо у маршрутки едва не убило женщину
В Киеве оторвавшееся на ходу колесо у маршрутки едва не убило женщину
Футболисты английского клуба устроили драку прямо на поле
Футболисты английского клуба устроили драку прямо на поле
На Харьковщине пьяный коп бросил на середину реки ребенка, который не умел плавать
На Харьковщине пьяный коп бросил на середину реки ребенка, который не умел плавать
В Италии заметили розовый лед: ученые объяснили его происхождение
В Италии заметили розовый лед: ученые объяснили его происхождение
В Луганской области пьяный мужчина зачем-то разрушил знак «Украина»
В Луганской области пьяный мужчина зачем-то разрушил знак «Украина»
fraza.com
Новости блогосферы
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.