Жертвами дождей в Японии стали десятки людей

Главное: На Японию обрушились сильнейшие ливни. Уже погибли десятки людей.

Детали: Жертвами аномальных дождей на юго-западе Японии уже стали не менее 52 людей. Об этом во вторник, 7 июля, сообщают местные власти.

Несколько человек попали в больницы, еще двенадцать людей пропали без вести.

Эпицентр бури пришелся на остров Кюсю, где погиб 51 человек.

Ливни тут идут с начала прошлых выходных – уже четвертые сутки.

Тысячи людей остались без электричества. Непогода разрушила дороги и мосты, многие дома затопило.

Спасатели говорят, что наводнения угрожают жителям островов Сикоку и Хонсю, куда начали перемещаться дожди.

В тему 1 июля 2020 года стало известно, что в Токио на фоне пандемии коронавируса открылся Disneyland.

30 июня 2020 года появилась новость, что японцы создали очень необычную социальную сеть.

19 июня 2020 года сообщалось, что на горе Фудзияма найдено тело украинского тренера.

11 июня 2020 года мы писали, что население японского Токио перевалило за 14 миллионов человек. Это самый крупный город по данному показателю в мире.