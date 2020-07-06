В Италии скончался знаменитый композитор Эннио Морриконе

Главное: Минувшей ночью в итальянской больнице скончался знаменитый композитор Эннио Морриконе. Причиной смерти стала травма, полученная при падении.

Детали: На 92 году жизни в Риме скончался знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает итальянское издание La repubblica.

Отмечается, что композитор умер в больнице, а причиной смерти стала травма, полученная при падении. По данным издания, композитор сломал бедренную кость.

Эннио Морриконе — кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» родился 10 ноября 1928 года в Риме. Обладатель двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку — к «Омерзительной восьмерке» (2016), 9-кратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус», 6-кратный лауреат премии BAFTA и многих других.

В тему: 26 октября 2019 года в Беларуси после продолжительной болезни ушел из жизни Олег Молчан, сочинявший музыку и песни для популярнейшего коллектива «Песняры».