Жертвами столкновения двух небольших самолетов в США стали восемь человек

Главное: В США столкнулись два самолета. Жертвами трагедии стали восемь человек.
Детали: В американском штате Айдахо над озером Кер-д'Ален столкнулись два легкомоторных самолета. По данным полиции, жертвами авиакатастрофы стали восемь человека.
После столкновения самолеты вместе с людьми упали в озеро, глубина которого достигает сорока метров.
Сейчас идут работы по извлечению обломков и тел из воды.
Спасатели говорят, что найти обломки удалось лишь при помощи гидролокатора.
Правоохранители говорят, что в столкновении двух самолетов никто не выжил.
Причины инцидента не уточняются.
В тему 8 мая 2020 года сообщалось, что необычная авария произошла в американском Остине (Техас), где самолет авиакомпании Southwest Airlines при посадке сбил человека, который по непонятным причинам оказался на взлетно-посадочной полосе.
15 января 2020 года стало известно, что дикий случай произошел в США. Под Лос-Анджелесом самолет сбросил авиатопливо на местные школы.