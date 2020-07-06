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Жертвами столкновения двух небольших самолетов в США стали восемь человек

Жертвами столкновения двух небольших самолетов в США стали восемь человек

Главное: В США столкнулись два самолета. Жертвами трагедии стали восемь человек.

Детали: В американском штате Айдахо над озером Кер-д'Ален столкнулись два легкомоторных самолета. По данным полиции, жертвами авиакатастрофы стали восемь человека.

После столкновения самолеты вместе с людьми упали в озеро, глубина которого достигает сорока метров.

Сейчас идут работы по извлечению обломков и тел из воды.

Спасатели говорят, что найти обломки удалось лишь при помощи гидролокатора.

Правоохранители говорят, что в столкновении двух самолетов никто не выжил.

Причины инцидента не уточняются.

В тему 8 мая 2020 года сообщалось, что необычная авария произошла в американском Остине (Техас), где самолет авиакомпании Southwest Airlines при посадке сбил человека, который по непонятным причинам оказался на взлетно-посадочной полосе.

15 января 2020 года стало известно, что дикий случай произошел в США. Под Лос-Анджелесом самолет сбросил авиатопливо на местные школы.

Тэги: США, самолет, авиакатастрофа, мир, ЧП

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