Зеленский произнес весьма странную фразу, принимая парад в Одессе

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский отметился странным заявлением, пребывая с рабочей поездкой на Одесщине. Принимая парад в честь Дня ВМС, он заявил, что украинцы, никогда не простят тех, кто не позволил морякам защитить Крым.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский произнес странную фразу, принимая парад в честь Дня ВМС в Одессе.

Так, выступая перед моряками и офицерами, главнокомандующий заявил, что Украина никогда не простит как оккупантов, которые аннексировали Крым, так и тех, кто поспособствовал процессу аннексии.

«Никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», ‒ подчеркнул он.

При этом глава государства не уточнил, кто именно он имел в виду.

Зеленский также поблагодарил военных моряков за службу и почтил минутой молчания память тех, кто погиб, защищая Украину.

Полное видео торжественных мероприятий в Одессе с участием президента Владимира Зеленского уже появилось в Сети:

В тему: 12 февраля 2020 года мы писали, что главный «Слуга народа» дал понять, что не против обменять Крым на Донбасс.

Напомним также, что ранее бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов попытался объяснить, почему допустил аннексию Крыма.

По его словам, в 2014 году проблема была гораздо глубже, а ситуация гораздо трагичнее, нежели представляется сегодня, поскольку на границе с Украиной в Курской, Белгородской, Ростовской областях стояла огромная группировка войск Российской Федерации (до 200 тысяч с резервами), готовая к вторжению в континентальную Украину.

«Возникла угроза потери суверенитета и независимости так же, как это уже было 100 лет назад, в 1918 году», ‒ отметил Турчинов.

«В феврале ‒ марте 2014 года мы не были готовы противостоять превосходящим силам противника. В результате все могло закончиться потерей независимости или утратой как минимум всей восточной и южной части страны, которая в тот момент была охвачена сепаратистскими мятежами, организованными российскими спецслужбами», ‒ добавил он.

При этом Турчинов отметил, что многие дипломаты также разделяют мнение о том, что Украине не стоило идти на военные действия в Крыму, поскольку именно этого ждал Путин.