В Греции задержали украинских туристов, «забывших» про запрет на въезд в ЕС

Главное: В аэропорту Афин задержаны граждане Украины, которые пытались попасть на территорию ЕС несмотря на запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Среди задержанных ‒ 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

Детали: В аэропорту Афин пограничники задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, несмотря на запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Как передает «ЕП», украинцы прилетели в Афины в субботу вечером, 4 июля, двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылет из «Борисполя» в 18-00) и авиакомпании Wizz Air (вылет из аэропорта «Киев» в 18-45 ).

Однако, по прилету во время паспортного контроля гражданам Украины было отказано во въезде, после чего их поместили в полицейский изолятор, расположенный на территории аэропорта.

Отмечается, что среди задержанных ‒ 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

«Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались», ‒ рассказал один из пассажиров, добавив, что у задержанных забрали все вещи, разрешив оставить ли телефоны, но без зарядных устройств.

Он также пожаловался на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, на полу валяются мертвые тараканы.

Также им не предоставили воду и еду.

Сообщается, что в воскресенье утром, 5 июля, украинцам удалось связаться с консулом, которая сказала, что они не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами.

Оба рейса будут только во вторник.

Напомним, 1 июля 2020 года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что свои границы для украинцев открыли всего пять стран.

Это Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.

По его словам, «другие европейские границы пока остаются закрытыми для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации».

В тему: 30 июня 2020 года сообщалось, что Евросоюз до сих пор не готов открыть границу для украинцев из-за коронавируса.