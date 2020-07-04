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Зеленскому подсунули сразу три списка с кандидатами на должность главы НБУ

Зеленскому подсунули сразу три списка с кандидатами на должность главы НБУ

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский получил целых три списка с кандидатами на должность главы НБУ. Их составили главы государственных и коммерческих банков, а также заместители главы регулятора.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский изучает кандидатов на должность главы Нацбанка из трех списков, которые были составлены главами государственных и коммерческих банков, а также заместителями главы регулятора.

Об этом глава государства рассказал на встрече с журналистами.

По словам Зеленского, он провел три большие дискуссионные встречи, на которых и получил списки кандидатов, а также услышал «личное впечатление из-за этой ситуации (внезапное «бегство» с должности Якова Смолия, ‒ ред.)»

«Все три списка, которые мне предложили, эти три отдельные «столы» банковской отрасли, сектора мы изучаем, изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать что это за люди, какие у них доходы, профессиональный уровень», ‒ подчеркнул «Зе».

Напомним, 3 июля 2020 года Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности руководителя Нацбанка Украины.

Депутаты объяснили это «отсутствием дешевого кредита» и «укреплением курса гривны». Сам Смолий заявил, что на протяжении последнего года на него оказывалось давление с целью разогнать инфляцию и ослабить курс национальной валюты.

В тему: 1 июля 2020 года сообщалось, что глава НБУ Смолий подал в отставку, честно признавшись в собственной слабости.

По данным журналистов, это произошло после нескольких встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским, последняя из которых состоялась в день написания заявления.

Тэги: Национальный банк Украины, общество, председатель, экономика, политика, Президент Украины, должность, банковская система, кандидаты, Яков Смолий, Владимир Зеленский, новости Украины, НБУ

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