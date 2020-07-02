СМИ уличили Трампа в инцестных наклонностях

Главное: Журналисты перечислили факты, которые могут свидетельствовать об инцестных наклонностях президента США Дональда Трампа. По их мнению, объектом вожделения бизнесмена и политика якобы является его дочь Иванка.

Детали: В словах и действиях президента США Дональда Трампа журналисты усмотрели проявления инцеста по отношению к его дочери Иванке. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные таблоиды, Трамп, в частности, неоднократно высказывался относительно внешнего вида своей дочери.

Так, во время эфиров в различных телешоу политик в разное время отмечал удивительную красоту и тело Иванки. «Вы не думаете, что моя дочь горяча? Она горяча, верно?», — говорил Трамп зрителям конкурса «Мисс тинейджер США», в котором она принимала участие, когда ей было 16 лет.

Позже он также говорил, что у Иванки «классная задница» и что она «всегда была сладострастной». «Я бы сказал, что если бы Иванка не была моей дочерью, я бы сам встречался с ней», — признался он в 2006 году в эфире шоу The View.

В 2013-м в ходе очередного телешоу журналистка Венди Вилльямс спросила, что общего у Дональда с дочерью. Иванка в ответ заявила, что это гольф и недвижимость, в то время как Трамп отметил: «Я собирался сказать — секс».

Издание также обратило внимание на давнее фото Трампа с дочерью-подростком, где она запечатлена сидящей у него на коленях, и видео 2016 года, на котором политик, находясь на сцене во время съезда Республиканской партии, кладет руки на бедра своей дочери.

Также, по словам журналистки Bloomberg Дженнифер Якобс, которая работает в Белом доме, во время записи одного из шоу Трамп заявил, что «целует Иванку при каждом удобном случае», однако в эфир эти кадры не попали.

В тему: Дочь Трампа Иванка попала в список самых влиятельных евреев мира.

В ноябре Forbes написал, что муж Иванки Джаред Кушнер, имеющий украинские корни, сыграл огромную, если не решающую, роль в победе кандидата Республиканской партии на президентских выборах в США.

Иванка Трамп является вторым ребенком Трампа — она родилась в 1981 году, когда Трамп был женат на чешской модели Иване Трамп. 25 октября 2009 года Иванка вышла замуж за миллионера Джареда Кушнера — сына мультимиллиардера и одного из лидеров еврейской общины Нью-Йорка Чарльза Кушнера.

Прежде чем выйти замуж, Трамп приняла иудейское вероисповедание, прошла ортодоксальный гиюр, приняла еврейское имя Яэль и с тех пор ведёт еврейский образ жизни, активно жертвует деньги на синагоги и еврейские школы.