В Киеве шахтеры попытались отбить у полицейских свои палатки

Главное: Под зданием Офиса президента Украины в Киеве произошло столкновение между протестующими шахтерами и полицией. Это произошло из-за палаток, которые манифестанты хотели здесь установить.

Детали: Участники бессрочной акции протеста под зданием Офиса президента Украины в Киеве обвинили правоохранителей в краже палаток, которые они хотели установить, чтобы проводить температурный скрининг и проверять состояние здоровья митингующих. Как сообщают «Новости Донбасса», по их словам, у них было соответствующее разрешение.

Придя под здание они оставили палатки у входа на территорию ОПУ, а когда вернулись за ними, то увидели, что их забрали полицейские и погрузили в машину.

Шахтеры побежали к машине и начали ее останавливать, произошла стычка с полицейскими.

Задержанных в ходе инцидента нет.

Видео инцидента опубликовал глава Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

В тему: 30 июня возле Офиса президента шахтеры объявили бессрочную акцию протеста. Как сообщали СМИ, одним из требований протестующих является погашение долгов по зарплатам на госшахтах. В Офисе президента заявили, что средства на это уже были выделены. Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив призвала участников акции сформировать переговорную группу от шахтеров и совместно работать над решением насущных проблем.