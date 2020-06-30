Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе

Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе

Главное: В Одессе кратковременный дождь привел к наводнению и транспортному коллапсу на ряде улиц. Видео последствий стихии уже появилось в Сети.

Детали: Кратковременный дождь, который прошел в Одессе во вторник днем, 30 июня, на ряде улиц привел к наводнению и транспортному коллапсу.

Как передает местный «7 канал», больше всего от стихии пострадала улица Балковская, где вода доходила аж до салона авто, а пешеходам пришлось пробираться по колено в воде.

Изрядно досталось и центру города, что привело к транпортному коллапсу на улицах Приморской, Краснова,Таирова, а также на выезде из Аркадии.

Кроме того, на Еврейской и Колонтаевской улицах упали два дерева. Их уже убрали с проезжей части и распилили. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Сети уже появилось множество роликов, на которых запечатлены последствия стихии:

В тему: 25 июня 2020 года появились официальные данные о массовых разрушениях на Западной Украине, вызванных наводнением.

А 24 июня 2020 года сообщалось, что в Черновицкой области из-за наводнения произошло газовое ЧП.

Тэги: общество, Одесса, вода, погода, наводнение, дождь, регионы, Одесская область, ливень, стихия, погодные условия, новости Украины

Комментарии

Статьи

26.06.20 10:22

Уличные шакалы толкают Украину в пожар гражданской войны

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.06.20 20:10

Про потоп на западной Украине, бесконтрольную вырубку лесов и старые гуцульские грабли

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Продюсер фильма «Где ты, Адам?»: Мы со страхом ожидали цензуры...
30.06.20 22:22

Продюсер фильма «Где ты, Адам?»: Мы со страхом ожидали цензуры...

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 30 июня 2020 года

Главные новости за 30 июня 2020 года
30.06.20 19:00
519
Последние новости
30.06.20 22:06

Ученые раскрыли тайну извержения подводных вулканов
30.06.20 21:07

В уголовном деле Ефремова появился новый потерпевший
30.06.20 20:13

Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе
30.06.20 19:27

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 30 июня 2020
30.06.20 19:00

Главные новости за 30 июня 2020 года
30.06.20 17:54

Митрополит УПЦ рассказал, какие этапы душа должна пройти на пути к Богу
30.06.20 17:40

Епископ УПЦ объяснил, как отличить духовно полезное кино от вредных для души фильмов
Фото и Видео
Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе
Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе
Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе
Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе
Экс-депутат Онищенко: Байден и Сорос используют деньги, которые они заработали грязным путем в Украине
Экс-депутат Онищенко: Байден и Сорос используют деньги, которые они заработали грязным путем в Украине
В Минздраве бьют тревогу, и не только из-за коронавируса
В Минздраве бьют тревогу, и не только из-за коронавируса
«Под наркотиками?»: странное видео Бритни Спирс озадачило ее поклонников
«Под наркотиками?»: странное видео Бритни Спирс озадачило ее поклонников
Митрополит Антоний объяснил, что общего у древних язычников и современных атеистов
Митрополит Антоний объяснил, что общего у древних язычников и современных атеистов
NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»
Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»
Героиня секс-скандала в купальнике призвала бороться с «политическими проститутами»
Героиня секс-скандала в купальнике призвала бороться с «политическими проститутами»
Японцы создали очень необычную социальную сеть
Японцы создали очень необычную социальную сеть
На Львовщине молния ударила в женщину через розетку
На Львовщине молния ударила в женщину через розетку
fraza.com
Новости блогосферы
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.