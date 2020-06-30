Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе

Главное: В Одессе кратковременный дождь привел к наводнению и транспортному коллапсу на ряде улиц. Видео последствий стихии уже появилось в Сети.

Детали: Кратковременный дождь, который прошел в Одессе во вторник днем, 30 июня, на ряде улиц привел к наводнению и транспортному коллапсу.

Как передает местный «7 канал», больше всего от стихии пострадала улица Балковская, где вода доходила аж до салона авто, а пешеходам пришлось пробираться по колено в воде.

Изрядно досталось и центру города, что привело к транпортному коллапсу на улицах Приморской, Краснова,Таирова, а также на выезде из Аркадии.

Кроме того, на Еврейской и Колонтаевской улицах упали два дерева. Их уже убрали с проезжей части и распилили. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Сети уже появилось множество роликов, на которых запечатлены последствия стихии:

В тему: 25 июня 2020 года появились официальные данные о массовых разрушениях на Западной Украине, вызванных наводнением.

А 24 июня 2020 года сообщалось, что в Черновицкой области из-за наводнения произошло газовое ЧП.