В Минздраве бьют тревогу, и не только из-за коронавируса

Главное: В Украине быстро распространяется коронавирусная болезнь, а также наблюдается резкий рост заболеваемости пневмонией.

Детали: «Если с 18 по 24 мая количество госпитализированных было 749 человек за неделю, то на прошлой неделе с 22 по 28 июня это количество составляет 1410 госпитализированных», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 30 июня.

При этом он напомнил, что госпитализации подвергаются пациенты исключительно в состоянии средней тяжести или в тяжелом состоянии, сообщает Цензор.НЕТ.

«Также у нас резкий рост количества пневмоний. Если с 18 по 24 мая у нас было 2572 пневмонии, то на минувшей неделе этот показатель составляет 4705. Это еще раз подтверждает, что у нас достаточно быстро распространяется COVID-19», — заключил министр.