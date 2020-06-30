Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»

Главное: Одной из мишеней протестов против расизма в США оказался глава компании Amazon Джефф Безос. Возле его дома в Вашингтоне установили гильотину.

Детали: Протесты против расизма в США набирают обороты. Одной из мишеней протестующих стала компания Amazon и ее владелец – самый богатый человек в мире Джефф Безос, дела которого круто пошли вверх после начала пандемии коронавируса, так как люди во всем мире перешли на покупки в режиме онлайн.

По данным американских СМИ, возле дома миллиардера в Вашингтоне неизвестные установили гильотину, пообещав отрезать Джеффу Безосу голову. Также митингующие вывесили плакат: «Поддержи наши бедные общины, а не богачей».

Джеффа Безоса и Amazon обвиняют в поддержке расизма и полицейских.

Накануне от слов к действию уже перешли головорезы в Джексонвилле (Флорида): возле офиса Amazon произошла стрельба по сотрудникам и людям, пришедшим устраиваться на работу. Один человек погиб, двое получили ранения.

Добавим, что состояние Джеффа Безоса оценивается более чем в 161 миллиард долларов.

В тему 31 января 2020 года сообщалось, что основатель Amazon заработал более тринадцати миллиардов долларов за считанные минуты.