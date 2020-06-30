Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»

Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»

Главное: Одной из мишеней протестов против расизма в США оказался глава компании Amazon Джефф Безос. Возле его дома в Вашингтоне установили гильотину.

Детали: Протесты против расизма в США набирают обороты. Одной из мишеней протестующих стала компания Amazon и ее владелец – самый богатый человек в мире Джефф Безос, дела которого круто пошли вверх после начала пандемии коронавируса, так как люди во всем мире перешли на покупки в режиме онлайн.

По данным американских СМИ, возле дома миллиардера в Вашингтоне неизвестные установили гильотину, пообещав отрезать Джеффу Безосу голову. Также митингующие вывесили плакат: «Поддержи наши бедные общины, а не богачей».

Джеффа Безоса и Amazon обвиняют в поддержке расизма и полицейских.

Накануне от слов к действию уже перешли головорезы в Джексонвилле (Флорида): возле офиса Amazon произошла стрельба по сотрудникам и людям, пришедшим устраиваться на работу. Один человек погиб, двое получили ранения.

Добавим, что состояние Джеффа Безоса оценивается более чем в 161 миллиард долларов.

В тему 31 января 2020 года сообщалось, что основатель Amazon заработал более тринадцати миллиардов долларов за считанные минуты.

Тэги: США, мир, криминал, расизм, Джефф Безос, Amazon

Комментарии

Статьи

26.06.20 10:22

Уличные шакалы толкают Украину в пожар гражданской войны

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.06.20 20:10

Про потоп на западной Украине, бесконтрольную вырубку лесов и старые гуцульские грабли

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Украинская власть таки решила ввести цензуру в СМИ. Обновленный закон о медиа стал еще хуже
29.06.20 15:23

Украинская власть таки решила ввести цензуру в СМИ. Обновленный закон о медиа стал еще хуже

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Жара и грозы возвращаются в Украину: прогноз синоптиков

Жара и грозы возвращаются в Украину: прогноз синоптиков
30.06.20 10:03
845
Последние новости
30.06.20 14:03

В ВОЗ сделали тревожное заявление по поводу сроков пандемии коронавируса
30.06.20 13:50

NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
30.06.20 13:02

Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»
30.06.20 12:45

Героиня секс-скандала в купальнике призвала бороться с «политическими проститутами»
30.06.20 12:07

Легендарный Cirque du Soleil объявил себя банкротом из-за коронавируса
30.06.20 11:38

Правоохранители Германии вышли на след десятков тысяч педофилов
30.06.20 11:05

Японцы создали очень необычную социальную сеть
Фото и Видео
NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»
Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»
Героиня секс-скандала в купальнике призвала бороться с «политическими проститутами»
Героиня секс-скандала в купальнике призвала бороться с «политическими проститутами»
Японцы создали очень необычную социальную сеть
Японцы создали очень необычную социальную сеть
На Львовщине молния ударила в женщину через розетку
На Львовщине молния ударила в женщину через розетку
В Киеве оголтелый всадник пытался «затариться» пивом в супермаркете
В Киеве оголтелый всадник пытался «затариться» пивом в супермаркете
В Николаеве найдена застреленной жена депутата от «Батькивщины»
В Николаеве найдена застреленной жена депутата от «Батькивщины»
В небе над Польшей засекли НЛО
В небе над Польшей засекли НЛО
Появилось видео, как в Киеве безответственный водитель прямо на «зебре» сбил безответственного ребенка
Появилось видео, как в Киеве безответственный водитель прямо на «зебре» сбил безответственного ребенка
На улице Крушельницкой в Киеве произошло новое ЧП
На улице Крушельницкой в Киеве произошло новое ЧП
fraza.com
Новости блогосферы
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.