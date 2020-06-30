На Львовщине молния ударила в женщину через розетку

Главное: Во Львовской области молния ударила женщину через розетку, которая находиласьна расстоянии трех метров.

Детали: 37-летняя Галина Герелей находилась у себя дома, когда началась гроза. Как сообщает ТСН, в это время женщина с детьми сидела на полу на расстоянии около трех метров от розетки. В дом ударила молния. "Я спиной сидела к розетке, слышу – выстрел в меня, и свет погас. Очень начали болеть ноги. Муж вызвал скорую, и он меня в чувство приводил», - рассказала пострадавшая, добавив, что от удара молнии розетку вырвало из стены.

Свое спасение она сочла чудом, как и то, что в результате инцидента не пострадали дети.

По мнению экспертов, это могло произойти из-за отсутствия молниезащиты в доме. Таким образом, молния не ушла под землю, а попала в электросеть здания.

В тему: 21 июня 2019 года в селе Беньковцы Рогатинского района Ивано-Франковской области молния поразила группу людей. В результате инцидента погибли трое мужчин.