Японцы создали очень необычную социальную сеть

Главное: В Японии создали необычную социальную сеть. В ней совсем нет негатива.
Детали: Японские разработчики озаботились настроением граждан своей страны и создали необычную социальную сеть Under World. Ее специфика заключается в том, обещают те, что пользователи не столкнутся тут с негативом.
Зайти в новую социальную сеть можно под аккаунтом Twitter. Сейчас первые три недели она работает в тестовом режиме.
Разработчики говорят, что их пользователи «будут получать только положительную реакцию на свои посты, а все комментарии будут положительными».
Подчеркивается, что цель социальной сети – эмоциональная поддержка людей. Помогать в этом будут боты.
Уточняется, что «комментарии будут писаться по алгоритму и, несмотря на положительный тон, будут разнообразны, чтобы сохранилось впечатление, что на пост отреагировало большое количество реальных добрых людей».
В тему 13 мая 2020 года сообщалось, что 90-летнюю бабушку из Японии признали самым старым геймером в мире.
23 апреля 2020 года стало известно, что в сети появился «японский Чебурашка» в 3D.