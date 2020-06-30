Японцы создали очень необычную социальную сеть

Главное: В Японии создали необычную социальную сеть. В ней совсем нет негатива.

Детали: Японские разработчики озаботились настроением граждан своей страны и создали необычную социальную сеть Under World. Ее специфика заключается в том, обещают те, что пользователи не столкнутся тут с негативом.

Зайти в новую социальную сеть можно под аккаунтом Twitter. Сейчас первые три недели она работает в тестовом режиме.

Разработчики говорят, что их пользователи «будут получать только положительную реакцию на свои посты, а все комментарии будут положительными».

Подчеркивается, что цель социальной сети – эмоциональная поддержка людей. Помогать в этом будут боты.

Уточняется, что «комментарии будут писаться по алгоритму и, несмотря на положительный тон, будут разнообразны, чтобы сохранилось впечатление, что на пост отреагировало большое количество реальных добрых людей».

В тему 13 мая 2020 года сообщалось, что 90-летнюю бабушку из Японии признали самым старым геймером в мире.

23 апреля 2020 года стало известно, что в сети появился «японский Чебурашка» в 3D.