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В Киеве оголтелый всадник пытался «затариться» пивом в супермаркете

В Киеве оголтелый всадник пытался «затариться» пивом в супермаркете

Главное: Нетрезвый мужчина в одних трусах и на лошади пытался купить пива в супермаркете на столичном Виноградаре. Курьезный инцидент был заснят очевидцами.

Детали: В Сети появилось видео инцидента с участием нетрезвого оголтелого всадника, который произошел в супермаркете, расположенном на проспекте Гонгадзе в Киеве.

По словам очевидцев, «виновник торжества», сидя в одних трусах верхом на лошади, хотел «затариться» пивом.

На видео слышно, как горе-всадник убеждает шокированных покупателей и сотрудников магазина принести ему две бутылки пенного, поскольку сам он не может идти в торговый зал «в таком виде».

В тему: 26 мая 2008 года мы писали, что центре столицы пьяный всадник разбил своей лошадью три иномарки.

Тэги: Киев, общество, пиво, супермаркет, столица, лошадь, пьянство, курьезы, новости Украины

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