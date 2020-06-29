В Киеве оголтелый всадник пытался «затариться» пивом в супермаркете

Главное: Нетрезвый мужчина в одних трусах и на лошади пытался купить пива в супермаркете на столичном Виноградаре. Курьезный инцидент был заснят очевидцами.

Детали: В Сети появилось видео инцидента с участием нетрезвого оголтелого всадника, который произошел в супермаркете, расположенном на проспекте Гонгадзе в Киеве.

По словам очевидцев, «виновник торжества», сидя в одних трусах верхом на лошади, хотел «затариться» пивом.

На видео слышно, как горе-всадник убеждает шокированных покупателей и сотрудников магазина принести ему две бутылки пенного, поскольку сам он не может идти в торговый зал «в таком виде».

В тему: 26 мая 2008 года мы писали, что центре столицы пьяный всадник разбил своей лошадью три иномарки.