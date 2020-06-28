На улице Крушельницкой в Киеве произошло новое ЧП

Главное: В 16-этажном доме, расположенном на улице Соломии Крушельницкой в Киеве, произошел пожар. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал.

Детали: В воскресенье днем, 28 июня, на столичных Позняках произошел пожар.

Как пишут пользователи соцсетей, огнем оказалась объята квартира, расположенная на 13-м этаже жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 3А.

По словам очевидцев, на место ЧП прибыло несколько пожарных расчетов и машин «скорой помощи». Возгорание удалось быстро потушить.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

Напомним, ранее на улице Соломии Крушельницкой 1/5 взорвался жилой дом.

В результате ЧП погибло пять человек, было разрушено несколько квартир, расположенных на 5-8 этажах четвертого подъезда.

В тему: 22 июня 2020 года была названа основная причина взрыва дома на Позняках.

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