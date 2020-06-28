Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Конституции, призвав научиться уважать закон

Главное: Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции, призвав научиться уважать закон и быть гражданами каждый день, а не только 28 июня.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации по случаю Дня Конституции, отметив, что именно конституционные права гражданина являются подсказкой, как беречь страну.

По словам главы государства, людям необходимо научиться уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как его обойти.

Также «Зе» призвал украинцев быть гражданами каждый день, а не только 28 июня.

В тему: 28 июня 2019 года мы писали, что Зеленский запустил всеукраинский флешмоб по случаю Дня Конституции.