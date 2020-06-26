Аномалия в Индии: молнии убили более сотни людей за пару дней

Главное: В Индии молнии массово убивают людей. За два дня погибли 110 человек.

Детали: Аномальная непогода бушует в двух индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш. Тут всего за два последних дня жертвами молний стали 110 человек. Более тридцати людей пострадали.

При этом синоптики предупреждают, что мощные грозы продолжатся.

Местных жителей призывают не покидать свои жилища во время непогоды.

Также проливные ливни привели к массовым затоплениям.

В тему 28 мая 2020 года сообщалось, что в Индии умер йог, который не пил и не ел восемьдесят лет.

10 мая 2020 года появилась новость, что пограничники устроили массовую драку на границе Индии и Китая.