Главную роль в фильме впервые сыграет робот

Главное: Робот Эрика станет главным героем нового японского боевика. Его съемки начнутся в 2021 году.

Детали: В следующем году в Европе начнутся съемки нового японского боевика под рабочим названием «b». Главную роль в нем сыграет робот с искусственным интеллектом по имени Эрика, пишут американские СМИ.

Уникального робота создали Хироси Исигуро и Кохей Огава, несколько лет назад машина уже покорила весь мир.

Это будет первый случай в истории кино, когда главную роль сыграет не человек, а искусственный интеллект.

Пока не выбран режиссер проекта.

Вкратце известен сюжет: в картине поведают об ученом, который пытается создать совершенную молекулу человеческого ДНК.

Издание пишет о сюжете будущего фильма: «В какой-то момент он понимает, что от его работы будет больше зла, чем пользы. Главный герой помогает Эрике, которую он же и разработал, сбежать из лаборатории по генетическим экспериментам».

Продюсеры кино, на съемки которого выделили семьдесят миллионно долларов, добавляют: «В отличие от реальных актеров, которые подключают к игре собственный жизненный опыт, Эрика была создана с нуля. Нам пришлось моделировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы развить ее как персонажа».

В тему 17 июня 2020 года сообщалось, что был обнародован тизер украинского мультика про мини-робота Виктора.

15 мая 2020 года сообщалось, что искусственный интеллект может стать серьезной проблемой для человечества.